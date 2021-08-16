桃園市楊梅警分局新屋分駐所日前接獲一名60歲瘖啞婦人上門尋求協助，員警雖然不懂手語，仍想盡辦法溝通，最後終於得知婦人高齡85歲母親深夜失蹤，在警方協助下，終於將患有阿茲海默症的母親找回，完成這場無聲的尋人任務。

新屋分駐所警員吳皓程及鍾擎於日前深夜巡邏時，接獲一瘖啞婦人到分駐所內尋求協助，嘗試與其溝通時發現才發現婦人無法說話，雙方根本不能有效溝通，後來趕緊拿出紙筆，雙方開始使用文字加上比手畫腳，才得知該婦人母親半夜不明原因失蹤，因為其母親患有阿茲海默症且行動不便，讓這名瘖啞婦人擔心不已。

警方立即調閱附近路口監視器及附近尋找該名失蹤老婦人，在一個多小時後終於在距離家中約7、800公尺外的路口發現其蹤跡，詢問老婦人去了何處，她告訴警方剛剛去摸蛤仔，還將隨手提著的水桶拿給警方看，因老婦人全身都溼透了，警方趕快通知老婦人家屬，當家屬得知老婦人平安才放下了心頭的大石，家屬表示幸好有員警協助，讓母親順利返家，對員警的協助深表感謝。