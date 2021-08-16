許久不見的林宥嘉期待在典禮上看到大家。（台視提供）

林柏宏首度擔任金曲頒獎嘉賓。（台視提供）

《第32屆金曲獎》將在本周六（21日）在台北流行音樂中心隆重登場，雖然本屆因新冠肺炎疫情影響，不開放觀眾進場，不過頒獎嘉賓依舊眾星雲集，包括（以下依姓名筆劃）Matzka、ØZI、王希文、米莎、吳青峰、乱彈阿翔、阿爆（阿仍仍）、林柏宏、林宥嘉、孫淑媚、陳如山、陳昊森、陳珊妮、許哲珮、萬芳、魏如萱、羅時豐、蘇慧倫等。

睽違13年推出新專輯的蘇慧倫，本屆身兼入圍者及頒獎者身分，被問到是否有信心得獎時，蘇慧倫謙虛說：「歌唱了31年第一次入圍金曲獎，這真是一個很勵志的故事！感謝評審給了我這麼大的鼓勵，我覺得所有的音樂人都在用自己的作品去陪伴、安慰這個社會，每個人都值得一份鄭重的鼓勵。」而許久不見的林宥嘉，也將擔任頒獎嘉賓，談到新專輯進度，林宥嘉表示還在積極籌備中，疫情期間在家一樣是非常認真的創作，中間一度身體有點失衡，所以花了不少的時間把身體維持在好的狀態，很期待在金曲可以見到大家。

曾獲得金馬最佳男配角獎的林柏宏，首度擔任金曲獎頒獎嘉賓，他笑稱：「沒想過能有機會參加金曲獎，很期待今年的頒獎典禮。」他與入圍「最佳新人獎」的青虫aoi有音樂上的合作，之後是否有機會自己推出音樂作品，林柏宏表示：「和青虫aoi的合作相當愉快，也很期待自己未來能推出音樂作品跟大家見面！」承辦單位台視將於當天下午5點轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，網路免費直播可至LINE TODAY 、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV收看。