新北5名確診者花蓮足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

新北5名確診者花蓮足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

新北5名確診者關係圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

新北市今新增6例確診個案，其中5例與家人曾在8月2日至10日到花蓮玩，同居共食，足跡遍佈多處，花蓮縣衛生局接獲新北市政府通知後，已在第一時間向確診者行經的店家聯繫，陸續安排PCR篩檢，所幸目前結果皆為陰性，在地居民也能稍微安心。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，新北親友團共10人，駕2部車，於8月2日至10日在花蓮遊玩，住在新城鄉陳老師的小屋民宿，案15967與妻子案15966及其家人共8人2日抵達花蓮，案15970及其女友案15969則在6日抵達花蓮，且與案15967、案15966同住一房。案15966的5名家人於8日中午離開花蓮，剩餘的5人仍在花蓮繼續遊玩，一直待到10日才離開。

10人親友團2日至10日期間，足跡遍佈各觀光熱點，含黃昏市場阿男鹹豬肉、魯豫小喫民權店、美崙紅茶、美崙市場、家樂福花蓮店、鯉魚潭步道、河南砂鍋扯麵、東大門夜市、弘宇蛋糕店、北埔廟口夜市、公正包子店、佳新冰菓室及曾記麻糬太魯閣門市等。雖然8日離開花蓮的5人未染疫，朱推測最大染疫關鍵點在於案15970、案15969、案15967與案15966等4人同住一房，共同生活一段時間，才會造成後續感染現象。

朱家祥表示，衛生局接獲新北市政府通知後，已在第一時間通知環保局針對確診者足跡處進行清消，陸續安排業者進行PCR採檢，目前結果均為陰性。他提醒花蓮鄉親，24日前若和確診者足跡重疊，這段時間請進行自我健康監測。

截至15日，花蓮縣內接種疫苗人數已達12萬7千餘人，覆蓋率為39.4％，不過全台防疫警戒將至2級後，花蓮市區車潮明顯增多，縣府代理秘書長張逸華表示，降級期間，防疫仍不可鬆懈，呼籲旅宿業者應要求旅客出示接種疫苗証明，以及過去3天快篩證明，保護自己也保護鄉親。