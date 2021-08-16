台股在8/13黑色星期五出現崩跌局面，今天盤中又再跌逾200點，收盤跌幅略為收歛，但仍跌破半年線，所幸今天外資在台股逆勢轉買超47.5億元。日盛投信上選基金研究團隊表示，台股自5月中因本土疫情升溫跌至15159點的波段低點，一路漲到7月歷史新高，不到3個月漲了將近2700點，目前指數快速拉回，一方面修正估值，另一方面可沉澱籌碼，等到整理告一段落，預期第三季指數區間震盪機率較高，建議投資人不需隨指數漲跌起舞。

日盛投信認為，8月底以後隨著半年報出爐，籌碼浮額逐漸沉澱，指數有機會隨企業獲利成長逐步墊高。展望後市，由於歐美等消費市場逐步解封，加上返校潮、感恩節、耶誕節等傳統銷售旺季均有利台灣供應鏈，預期台股基本面仍將有強勁表現。

永豐投顧認為，本周台灣時間8/19（周四）Fed將公布上次FOMC會議紀錄，QE Tapering是否會呈利空表現鈍化，在美股未出現大幅修正情況下，不能斷定修正波就此結束。從籌碼來看本土籌碼已見鬆動，融資餘額於8/6開始下降，至8/11短短四個交易日融資大減159億元，顯示本土主力快速抽離資金。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，今天成交量不高，沒看到太過恐慌的賣壓，短線隨時有機會反彈。財政部公布7月出口金額379.5億美元創新高，年增34.7%，台灣出口連13紅，其中，電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、運輸工具出口值都改寫新高，挹注整體表現，也反映出台灣堅實的經濟基本面。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，近期電子股在財報利多激勵下，成交金額佔比回升至6成以上，傳產約為3成，資金回流電子態勢明顯，加上第三季進入旺季，電子有效接棒之下，台股有望持續震盪向上。除持續關注高股息、基本面佳之半導體類股外，也看好汽車供應鏈將重啟拉貨需求。基金將均衡配置於各產業，近期因台股震盪加劇可能降低持股比重，屆時將視市場狀況優先加碼高殖利率股票。隨著台股指數逐步墊高亦增加投資難度，建議投資人可以定時定額布局高股息基金，參與下半年的台股利多。