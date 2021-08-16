110年中秋節假期自9月18日(週六)至9月21日(週二)有4天連假，連假期間澎湖航線提供402架次、2萬5998個座位數。將於18日（週三）上午9時統一開放訂位、購票，請鄉親逕洽各航空公司訂位專線、全球資訊網、App或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。

依交通部民航局表示，本次航空疏運期間自9月17日(週五)至9月22日(週三)，共計6天，已要求航空公司持續注意疫情變化及訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次中秋連假，於尖峰時段9月17日至9月19日臺灣出發往離島方向，以及9月20日至9月22日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

縣府旅遊處提醒鄉親，為使空運資源作最有效之利用，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，也呼籲鄉親外出旅遊或返鄉應儘早規劃行程，提前訂位，如訂不機位可先逕洽各航空公司官網或語音專線候補訂位。縣府將視各航空公司訂位情形請民航局協調各航空公司增開加班機。也歡迎鄉親加入旅遊處FB，以利取得相關交通資訊。