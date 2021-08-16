農曆七月祭祀活動多，中元普渡更多餅乾零食罐頭，若一不小心攝取過量，小心高血壓、低血壓問題纏上身；醫師呼籲除了控制血糖、血脂，和固定量測血壓，最好要注意均衡飲食，適度運動。（謝瓊雲攝）

農曆七月祭祀活動多，中元普渡更多餅乾零食罐頭，若一不小心攝取過量，小心高血壓、低血壓問題纏上身；醫師呼籲除了控制血糖、血脂，和固定量測血壓，最好要注意均衡飲食，適度運動。（謝瓊雲攝）

農曆七月拜拜多，中元普渡時許多民眾更會買大量乾糧、罐頭，與餅乾零食拜拜，醫師提醒，加工食品常常有過量鈉、鉀，民眾應注意保持均衡飲食，勿攝取過量，才不會讓高血壓、低血壓等慢性病症狀找上身。

農曆七月祭祀活動多，鬼門開、中元節、鬼門關，都有普渡與祭祀活動，拜拜供品除了大魚大肉，更多的是餅乾零食與飲料和罐頭；許多民眾平時飲食節制，但到了這個月、難得放縱，一不克制恐怕血壓、血糖就爆表，讓「高壓鬼」、「低壓鬼」纏上身。

員生醫院家醫科主任余宜叡表示，加工食品、瓶裝茶飲等，糖分、鈉、鉀含量偏高，若連續攝取過量，可能會引發體內電解質失衡，或是血脂、血糖失控等問題；勿因拜拜食品買太多，怕吃不完會過期，就拚命吃、拼命喝，還是要均衡飲食、多運動，才能常保健康。

他提醒，高血壓問題不能只依賴服藥，要懂得拒絕高脂、高鈉及高咖啡因的飲食，多攝取蔬果、少吃肉改以魚類替代、減少含酒精和咖啡因的飲料；偶而享受美食，吃些高鹽、高脂肪的食物無妨，但要搭配運動控制體重，注意營養均衡，才能讓生活健康無負擔。

另外，低血壓者主要都有飲食不均衡、體重過輕等問題，建議可稍微增加鹽分攝取，少量多餐讓體重回升至正常標準值；搭配規律運動、充分補水、適度攝取咖啡因等。不過，血壓低的人，要注意不可用市售低鈉鹽烹煮、調味食材，因為低鈉鹽以鉀取代部份的鈉，而鉀有輕微降低血壓的作用，若攝取過多低鈉鹽反而會使吃下去的鉀增加，影響血壓值。