行政院拍板振興券直接領，民進黨發言人顏若芳今天表示，國內本土疫情已獲得穩定控制，從三級警戒降至二級警戒，政府仍會持續做好防疫，一刻也不會懈怠，對於社會上因疫情受到衝擊的產業與民眾，政府從去年就已開始進行現金紓困工作，接下來，針對提振國內經濟部分，也將會加速推動振興的政策。

行政院及民進黨立法院黨團今天召開行政立法協調會議，就振興內需的政策進行交流討論後，確定振興方案將以振興五倍券的方式，不發現金，民眾不需自付1千元，並朝數位加碼方向規劃。

顏若芳表示，民進黨支持行政院提出振興五倍券的發放，且認為這會與去年發放三倍券一樣，能夠有效刺激國內消費、振興經濟的正確做法。

對於外界質疑這是回到馬政府消費券的作法，顏若芳指出，振興五倍券與2008年的消費券時空環境大不同。消費券起因於民眾普遍不願意消費，當時並沒有現金紓困，只是希望透過消費券增加內需。

但是她說，現在的振興五倍券則是政府先推動紓困後，再進行振興經濟的做法，且今年五月這波疫情衝擊下的紓困，目前截至8／6，現金紓困的受惠人數已逾906萬人、超過1530億現金，請國民黨不要繼續跳針「紓困發現金」，因為政府已經在做，並且持續地針對有需要的產業、個人發放現金進行紓困工作。

再者，美日經驗顯示發現金刺激消費效果不佳，美國紐約聯邦儲備銀行2020年的研究顯示約只有29％用於消費，日本的研究指出，依據消費定義的不同僅有6～27％的金額被用於消費。

顏若芳強調，去年發放的三倍券，有效帶動消費，發揮顯著三個振興效果：帶動內需零售業、餐飲業營業額明顯回溫，由2至7月的負成長轉正；帶動商家營收，同時創造人力需求，減班休息人數，則從6月底的31816人，大幅減少至12月底的6463人；三倍券加計其他加碼的振興措施（國旅、農遊券、藝Fun券等），推估加成的經濟效益達1790億元；其中三倍券創造經濟效益約達實質國內生產毛額（GDP）1000億元。

她說，馬政府時代因為金融海嘯、經濟嚴重衰退，2008年、2009年經濟成長率分別為0.80％、-1.61％，經濟前景高度不確定，民眾不願意消費。相較之下，去年因疫情控制得宜、經濟表現為四小龍之冠，經濟成長率3.12％、2021年上半年經濟成長率8.34％，預估全年達5.88％。當前雖然出口暢旺、整體經濟表現亮麗，沒有2008年民眾不敢消費的問題。

顔若芳強調，現在是因為疫情的影響使民眾無法消費，對餐飲、旅遊、零售等內需服務業造嚴重衝擊，所以要在疫情趨緩後推動振興措施，透過振興五倍券促進消費、帶動內需，來幫助需要幫助的商家及服務業。