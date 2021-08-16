「最美空姐」林佩瑤日前在網上發表離婚開導文，而引發外界熱議，不少人都關心林佩瑤與名廚武俊傑的婚姻狀況，對此，林佩瑤則強調，她只是轉述網友故事，並沒有要離婚，而林佩瑤事後也曬出與老公的動態影片，並放閃喊：「我已經被圖中男子包養了謝謝大家」，強調小倆口感情仍相當甜蜜。

林佩瑤日前在網上發表離婚開導文，她開頭就寫下：「離婚了，覺得自己很丟臉，甚至沒價值？」立刻引發外界熱議，林佩瑤表示，她是轉述網友故事，開導對方揮別不想要的人生、不要委曲求全，鼓勵網友要活得更自在、快樂，林佩瑤並強調：「女人的價值是自己創造出來的，不是只有婚姻才能給妳的！」未料仍引發網誤會，以為是林佩瑤的婚姻亮紅燈。

而日前適逢七夕情人節，林佩瑤曬出與武俊傑同框的動態影片，並向武俊傑喊話：「老公情人節快樂！！」同時，林佩瑤也強調，她沒有要離婚「男網友們拜託也不要再傳安慰訊息給我了，還有人說要包養我，還真是謝主隆恩，我已經被圖中男子包養了謝謝大家」。

林佩瑤求饒說：「大家都給我只看標題不看內文啦，搞得我好像休夫了一樣」，林佩瑤還透露，她身邊親友一直被問她怎麼了，但仍有不少人紛紛留言關心林佩瑤「妳真的確定？」還釣出林佩瑤回應：「哈哈身分證配偶欄還在」，強調夫妻感情好得很。