晶華酒店_抓住暑假商機，限時推出晶華海陸夏令營住房專案

【旅遊經 洪書瑱報導】

教育部力拚9月1日開學，也象徵著可能再過兩周暑假就要結束了，把握疫情降級解封後的短暫假期，再搭上國際觀光酒店泳池設施可以降載開放的時間點，多家飯店業者力拚暑假最後檔期，邀民眾2021暑假最後玩一波。晶華酒店針對親子家庭於即日起至8月31日推出「晶華海陸夏令營」住房優惠專案；台北文華東方酒店也趁疫情趨緩之際，特別推出兩項住房專案搶攻夏日度假商機，其中包含針對親子規劃的「玩樂一夏」住房專案。

晶華酒店_在寬敞的雲天露臺客房，打造城市野營渡假感

晶華酒店_佔地19坪的雲天露台客房

晶華酒店_入住專案可致贈專屬桌遊

晶華酒店_專案餐飲部分提供總價值高達2300元的「海陸野餐籃」提供

晶華酒店_露天泳池戲水同時可觀賞高空美景另外，晶華酒店針對親子最重要的暑假時光，推出吃喝玩樂全包的「晶華海陸夏令營」，台北晶華邀請闔家入住佔地19坪、擁有兩張大床以及一張沙發床的雲天露臺客房，餐飲部分提供總價值高達2300元的「海陸野餐籃」，主廚精心將晶華酒店招牌的冠軍爐烤肋眼牛排及波士頓龍蝦打造成輕巧可口的布利歐三明治，另外加入最受大小朋友歡迎的松露細薯、甜鹹交織的珍珠棉花糖披薩以及消暑解渴的飲品—麗晶酷樂，小小貴賓入住還可致贈VIK小小貴賓通行證，享有專屬休憩空間及無限供應的冰淇淋、飲品及美味小點，一次網羅專屬的美味記憶。

玩樂部分，酒店頂樓的露天泳池採預約分流的方式讓親子同遊，以最高防疫準則提供最安心安全的遊憩空間，專案客房內將佈置由美國知名玩具品牌-Teamson提供的兒童帳篷及飯店準備的人氣桌遊，讓大小朋友在私密空間擁有親密互動時光。兩天一夜每房5980元，周末假日限量免加價、早餐盒買一送一等優惠，加入晶華會APP還可享有延遲退房的禮遇。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，疫情改變了人們的生活以及消費方式，我們更加珍惜自己與家人的健康以及珍惜與家人共處的時光，酒店日前也與國內的光電大廠--華興集團合作，在電梯、公廁以及餐廳等超過100處的空調出風口安裝擁有滅菌效果的紫外線(UVC)--BioLED 365 Care抑菌設備，為消費者呼吸到的空氣品質把關。

台北文華東方酒店推出「玩樂一夏」親子住房專案，讓小朋友開心玩、爸媽安心放鬆

「玩樂一夏」住房專案為小朋友設計了小小廚神廚藝課，讓小朋友跟著台北文華東方酒店頂尖廚藝團隊學習手做披薩、港式點心等

「食尚之旅」一泊三食住房專案，讓賓客享用榮獲米其林一星殊榮的雅閣中餐廳雙人套餐，招牌雅閣叉燒皇、黃湯野菌蝦球等精緻美饌令人食指大動台北文華東方趁疫情趨緩之際，特別推出兩項住房專案搶攻夏日度假商機，兩項專案每房每晚＄13000元起，包含針對親子規劃的「玩樂一夏」住房專案，不僅能享用豐盛早餐及免費房內迷你吧等多項尊寵禮遇，入住期間小朋友更可參加精心設計的「小小扇粉趣味課程」，還能免費使用多項親子同樂的桌上遊戲，共度闔家度假的歡樂時光。此外，美食饕客最愛的「食尚之旅」一泊三食住房專案，賓客入住期間能選擇品賞米其林一星「雅閣」中餐廳或米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳的主廚特製雙人套餐，還能享用雙人經典英式下午茶與豐盛早餐，大大滿足挑剔味蕾；體驗全台唯一蟬聯5年《富比士》五星殊的極致奢華旅宿，輕鬆享受偽出國的頂級假期。

台北文華東方酒店泳池重新開放 共享沁夏歡快度假時光

而台北文華東方酒店館內6樓、廣獲大小朋友喜愛的戶外泳池也正式重新開放，讓住房賓客炎炎夏日盡情享受消暑舒心的沁涼時光。

圖片：各飯店業者提供