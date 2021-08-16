「小八」趙逸嵐優秀的表現讓觀眾不禁為她感到惋惜。（三立提供）

曹祐寧打美式躲避球快狠準。（三立提供）

運動實境節目《全明星運動會》，因疫情影響相隔2個半月，重播了10集後，昨（16日）晚在觀眾的引頸期盼下再度推出全新賽事，無線收視達1.34，徐展元表示相隔74天恢復錄影，當天大家都像是見到久違的家人，心中非常感動。很多藝人選手在家防疫期間，仍不懈怠持續鍛鍊肌耐力，但現場一見到彼此，大家還是忍不住幽默互虧有些人一看就知道稍微變胖了。

整場比賽錄影是在超高標準的防疫措施下進行，除了快篩外，入場都有量體溫，全體運動員除了上場比賽，全程都需要戴上口罩，選手間用擊肘代替擊掌加油。現任SBL桃園璞園籃球隊總教練的顏行書，昨晚驚喜現身擔任大來賓，顏行書笑說他曾是彭小刀的師弟，還問大家有聽過「183Club」嗎？而昨晚比賽項目包括羽球團體賽、足球12碼PK賽、美式躲避球。而有全明星運動會羽球王子之稱的廖允杰1人連撐3場比賽，雖然18年沒有打過男單比賽，但實力還是不容小覷，最後榮獲MVP。

除了最後獲MVP的廖允杰外，「小八」趙逸嵐和曹祐寧的表現也備受矚目，小八這次比賽火力全開，羽球單打與混雙連贏兩局，在躲避球部份也是「拼命三娘」，連小春都說只要小八敢往前藍隊就有贏的機會，果然不負眾望頻頻越過紅線去攻擊，甚至跌倒撞到頭後還立刻起身繼續打。讓網友們不禁替她感到惋惜，直呼小八好幾次都表現很好，但總和MVP無緣。而在美式躲避球項目上，曹佑寧根本就是當棒球在打，出手不止準還夠狠，頻頻把藍隊打出去，一次出手就讓1個對手出局，讓網友笑喊「不愧是國手，實在太帥了」。

藍隊領隊錢薇娟則表示疫情期間最堅持的人就是她自己，如果派她下場紅隊就慘了，每天她都會為大家排課表，結果最後做得最認真的就是她自己，而昨天紅隊在美式躲避球表現不俗，紅隊領隊江宏傑也認為紅隊非常喜歡團體戰項目，大家的期待感也很高，只要有團體戰就可以讓迅速全部人團結一心來對抗外人。