北市9月1日以實體開學為原則，外界擔心午餐是否由專人打菜，萬一確診停課有無SOP，副市長蔡炳坤今表示，打菜仍由學生服務同學，另有可能1個行政區若有3分之1學校停課，全區將停課，至於停課標準將和專家討論後對外宣布。

即將開學，蔡炳坤今在北市防疫記者會上提出，學生午餐已有萬全準備，不管校內烹煮或團繕帶進來，一定是用不繡鋼、密閉帶到定點，打菜原則以打菜小天使，由學生穿戴圍裙、帽子、口罩和手套為同學服務，不能講話、不接觸食物，這樣的方式已行之多年，用嚴謹方式不再派人到校打菜，學生開始用餐才可拿下口罩，採用隔板不能交談、不併桌，1人1份餐點。

課程中必須全程戴口罩，有家長好奇音樂班該怎麼上課，蔡炳坤表示，必須吹奏的課程就看錄影帶或由老師示範，學生回家再練習，戶外課程跟著中央開放，9月1日開學前如果籃球有解封就比照解封，北市體育局規畫運動項目，都以2周為周期逐步解封，跟人體有接觸的項目稍微緩一點，最近還會就球類滾動修正。

另外，一旦有學生或老師確診的停課標準，蔡炳坤說，現階段1個班只要1人確診，當然全班要停課，但停多久、採取什麼措施須進一步研議，1校若有2班或2個人確診則全校停課，1個行政區若有3分之1學校停課即全區停課，市府會做好整體考量，細節要進一步和專家討論後再對外公布。

新北市部分，目前9月1日開學以實體授課為原則，新北市教育局今公布開學防疫措施規定，除飲水用餐外須全程戴口罩，1例確診班級停課14天，全校3天停課清消觀察，2例確診學校停課14天，校外人士不入校，校園場地暫不開放租借，游泳課也暫停。

新北9月1日開學規定全程戴口罩、游泳課暫停。(新北市新聞局提供)

新北教育局表示，開學上課須全程配戴口罩，採實體授課為原則，如有教職員工確診就採線上授課，出現確診案例停課後復課，則由學校自主規劃分流上課，暑期完成教育訓練。

新北市教育局長張明文表示，開學防疫工作與日期，經過暑假3次全國降育局處長會議討論過後，決定採實體授課，9月1日實體上課是全體共識，須全程配戴口罩，除用餐或飲水外，中央預計本周會宣布指引，不是某縣市所提，是全國教育局長共同討論共識。