嘉義市新民路一處快車道路面突然塌陷。（讀者提供）

嘉義市新民路一處快車道路面塌陷。（讀者提供）

嘉義市新民路483號民宅前快車道上今天下午突然崩塌，出現直徑約2.2公尺、深80公分的大窟隆，曾姓男子開小貨車載一整車的瓦斯桶經過，感覺車子「碰」震動，路面有凹洞，陸續有車子碾壓過，路面就塌陷變大坑洞，市府工務處派工緊急搶修。

曾先生說，下午近3時許，他開車行經新民路這處民宅前，路面有小塌陷，車子震動一下，後來不斷有車子開過，他停車下來就發現路面塌陷成大洞了，再查看小貨車發現左輪胎歪掉了受損。

附近居民也說，看到路面出現大坑洞嚇一大跳，住這裡多年，也沒見過新民路塌了，出現大窟隆，不知道是不是與連續下大雨有關？希望政府重視道路工程。

市府工務處副處長盧本能指出，已派工搶修，用弱質混凝土緊急回填，先穩定路面，初步檢查此處路基有被掏空的跡象，初步研判可能道路下面有涵管破洞或接縫處有脫落，預定明天開挖調查原因，

盧本能說，目前測量這個坑洞表面直徑1.5公尺、深度約80公分，路面底下的直徑2.2米，搶修後先穩定路面，暫時封閉，管制交通，以維護行車安全。