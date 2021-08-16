行政院長蘇貞昌於今日上午9時召開行政立法協調會議，與執政黨立委討論振興券政策，經濟部長王美花也說，目前正在規劃「數位加碼」和「家戶綁定功能」，讓民眾數位消費能夠集中。對此，名嘴李正皓直言，如果振興券真的家戶綁定發送的話，年輕人一定罵翻。

蘇貞昌表示，因應疫情穩定，為短期刺激國內消費，讓這波受疫情衝擊的餐飲業、旅宿業丶攤商與小店家等業者能夠即時受惠，政府將在疫情穩定可控的前提下，儘速發放「振興券」。他指出，今年全年經濟成長率預估上修為5.88％，可望創11年新高，基於經濟成長的成果應可讓全民共享，並減省將1千元發放予1千多萬人的行政成本，因此將原先規劃振興券民眾須支付的1千元，由政府全額負擔。

綠委鍾佳濱也提到小商家使用數位券會碰到數位落差問題，數位券如何讓小商家受惠，相關部會得再研議。經濟部長王美花說，目前正在設計「數位加碼」系統，朝向跟電子支付結合的作法規劃，國發會主委龔明鑫表示，會結合各部會措施，促進更好的方案。

針對王美花提出，將規劃「家戶綁定」，讓所有家庭成員集中在一個帳戶內，使用更方便的說法，李正皓今(16日)在臉書上發文表示，明明炸彈都拆了，蔡英文好不容易才把複雜的事情搞簡單，可不可以不要再亂搞，又把簡單的事搞成複雜。他更直言，「如果振興券真的家戶綁定發送的話，我保證年輕人一定罵翻」。

網友們也留言回應，「我覺得數位很好，像全聯支付很方便，但家戶綁定會鬧革命啦，不止小孩，老公也翻臉」、「是什麼樣的腦袋才可以想出家戶綁定…傻眼」、「贊成綁數位加碼，但家戶綁定是殺毀」。