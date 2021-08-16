美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）16日上午前往行政院，拜會行政院長蘇貞昌。蘇貞昌表示，他今天確實和AIT新任處長孫曉雅談了好多時間，兩人相談甚歡，超過原本預定的時間，期間談到疫情期間台美雙方互相捐贈口罩和疫苗等事。

蘇貞昌說，AIT新任處長孫曉雅大學畢業就來到台灣，對台灣非常了解，她對於兩國時間發展之間的合作，代表拜登總統，代表美國各界的支持，另也對台灣疫情控制也很肯定，往後會對支持台灣加入WHO、WHA，蘇貞昌代表台灣政府對AIT新任處長孫曉雅表示熱烈的歡迎。

蘇貞昌指出，會談間他感謝美國參議員捐贈疫苗，後來送的疫苗超過3倍之多，台灣人非常有感，美國是台灣的真朋友，處長也回應，美國在口罩之缺時，台灣也幫忙很多美國人很感謝，台灣美國之間是最大貿易夥伴，也共同對民主自由價值是有一致性的，獨不孤必有鄰，今天新的AIT處長來訪，台灣要有自信。