台中郵局局長陳湘慈代表將價值近128萬元的8500餘包頂級嬰兒肉鬆送愛給食物銀行，盼為安得烈慈善協會服務對象奉獻心力與關懷。（盧金足攝）

台中郵局結合郵政「ｉ郵購」與「ｉ郵箱」，推出「郵ｉ寶飽～守護弱勢」愛心肉鬆募集活動，16日於安得烈食物銀行台中辦事處舉辦捐贈儀式。（盧金足攝）

「疫」起來關懷弱勢，疫情期間衝擊社福單位的物資捐贈，台中郵局「郵i寶飽」以實際行動相挺，以郵政「ｉ郵購」與「ｉ郵箱」，推出「郵ｉ寶飽～守護弱勢」愛心肉鬆募集活動，16日在安得烈食物銀行台中辦事處舉辦捐贈儀式，由台中郵局局長陳湘慈代表將價值近128萬元8500餘包頂級嬰兒肉鬆送愛給食物銀行，挹注安得烈食物銀行的新「食」力。

陳湘慈表示，自6月7日認購活動開始，在各郵局大力號召下，匯集民眾的愛心，截至7月底已募集到8516包的肉鬆，感謝每一位善心人士及愛心企業，特別是圓裕企業認購600包、鼎暄投資認購600包、圓隆投資認購600包及杜淑敏認購800包不遺餘力的支持。

安得烈慈善協會創立於2011年8月，以「弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣」為核心工作，依個案狀況，提供即時、適需的資源，幫助受助兒少的身心健全發展。

長期推動「食物銀行計劃」，每個月幫助全台灣5000多名弱勢兒少免於飢餓，透過每月一箱「嬰兒食物箱（0-3歲嬰幼兒所需之奶粉及尿布）」或「膳糧食物箱（4-15歲兒少所需之主、副食品）」，提供弱勢家庭「食」在的溫飽。

每箱膳糧食物箱均附上協會的鼓勵慰問信函、兒童刊物等激勵人心的書籍，以文字的力量，給予孩童溫暖與關愛，另輔以協會志工長期的關懷、陪伴，幫助孩子建立積極、正向的觀念與良好的品格。

台中郵局為善盡企業社會責任，認同安得烈食物銀行「沒有到位的服務，等於沒有服務」理念，希望透過募集活動拋磚引玉，讓弱勢兒童感受到「食」在的幸福，願透過集「食」行善的力量，幫助在貧困環境中的孩子們健康成長，郵局一向秉持「在地人服務在地人」理念，發揮「好厝邊」的功能。

台中郵局長期致力推動公益活動、關懷弱勢，不畏疫情衝擊持續扮公益推手，積極投入社會公益來回饋社會，期藉著每一次的活動，透過善的循環來傳遞溫暖。

「郵ｉ寶飽～守護弱勢」活動持續募集中，愛心肉鬆禮盒每盒含4包頂級嬰兒肉鬆，售價600元，邀請大家加入認購行列；另中秋佳節將至，台中郵局推出「中秋悅緣 郵愛團圓」支持在地庇護工場活動，結合「瑪利亞基金會-瑪利MAMA手作麵包」，及「台中市身心障礙者福利關懷協會-微笑天使烘焙坊」公益月餅禮盒，送禮自用兩相宜。

歡迎民眾認購月餅禮盒做二次公益，募集的月餅將捐贈給家扶基金會以及台中地區各國中小學弱勢學童。