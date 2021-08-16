華夏(1305)第二季獲利表現不如預期，淨利季減少33.9%，每股賺0.94元，主要是受到EDC合約價漲幅大幅高於現貨價，壓抑成本結構，惟累計上半年每股獲利已達2.36元，接近去年每股獲利2.95元，目前第三季PVC需求恐持續受到亞洲疫情影響，預計要到第四季需求方可回溫。華夏也將在本周三舉行法人說明會，進一步釋出對營運最新預估。

華夏第二季營收45.8億元、季減少8.09%、年增加100%，稅後淨利5.47億元、季減少33.9%，但相較去年同期虧損轉盈，每股獲利0.94元，單季毛利率25.9%，相較第一季減少6.2個百分點。

華夏第二季獲利表現不如預期，主要是因EDC合約價漲幅大幅高於現貨價，壓抑成本結構。

華夏累計上半年營收為95.5億元，稅後淨利13.7元，累計每股獲利為2.36元，已接近去年每股獲利2.95元，上半年毛利率為29.1%。

法人預估，由於印度及東南亞需求疲弱，效應大於北美PVC工廠陸續意外停工的衝擊，加上EDC合約價進一步上漲、高於現貨價的持平，華夏第三季PVC-EDC/乙烯利差將季減至每公噸266美元，恐影響華夏第三季獲利表現。

印度及東南亞解封後PVC進口需求預計迎來復甦，且此區域目前庫存水準仍低，將帶動PVC價格在第四季將，另一方面，儘管EDC合約價將進一步上漲，但仍不足以扭轉華夏高EDC合約成本的負擔，故法人預估，華夏EDC合約價高於現貨價的情勢將延續至2022年第四季。

華夏預計在本周三(18日)舉辦法人說明會，屆時將會針對第二季獲利細節、以及第三季展望，以及PVC下半年產業狀況作出詳盡說明。