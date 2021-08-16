官方數據顯示中國的煉油產量和經濟活動放緩，凸顯出新一波疫情對這個全球第二大經濟體造成的衝擊，周一國際原油價格大跌，並為連續第三個交易日走跌。

目前美國期油大跌近2%，報每桶67.11美元。布蘭特期油下挫1.64%，為每桶69.43美元。

數據顯示，因爆發新一波新冠疫情，以及嚴重水患打亂商業活動，中國7月工廠產出和零售銷售增長大幅放緩，表現不如預期。

CMC Markets市場分析師Kelvin Wong表示，原油期貨表現疲軟，可能是因為中國的成長數據不如預期，該國是石油的主要消費國，總之，全球增長到頂的說法已經升高。

除了中國之外，全球第四大原油進口國日本為了遏阻急升的疫情而重啟緊急事態的限制措施，可能使其家庭支出受到衝擊，許多分析師預估日本本季經濟成長力道不會太強。穆迪表示，我們預估日本第三季國內生產毛額（GDP）增長率仍將面臨壓力，因為這場大流行病使其支出和生產持續陷入掙扎。