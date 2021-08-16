美國商務部海洋暨大氣總署(NOAA)於2021年8月12日發布2021年度提交國會之「國際漁業管理改善報告」，其中指出包括我國在內7國漁船涉非法、未報告、不受規範(IUU)漁業行為，農委會漁業署表示，美方將與涉及IUU漁業行為之國家進行諮商，以於2023年向美國國會提交年度報告時，我將進洽美方了解該等違規細節，若查有不法即依「遠洋漁業條例」相關規定予以裁罰。

漁業署指出，美國發布的「國際漁業管理改善報告」是引據非政府組織所提供的報告，NGO訪談曾在我漁船工作之外籍船員指稱，2018至2020年間於中西太平洋漁業委員會(WCPFC)、美洲熱帶鮪魚委員會（IATTC）、國際大西洋鮪類資源保育委員會（ICCAT）水域作業之13艘我國籍漁船涉有違反鯊魚鰭身比、禁捕鯊種以及轉載等規定，因此列名我國涉及IUU漁業行為。

漁業署指出，美方之前並未就前述涉嫌違規漁船訊息與我方聯繫查證，而依據美國規定，美方將與「國際漁業管理改善報告」中涉及IUU漁業行為，以及未就混獲物種採取與美國等效措施之國家進行諮商，以於2023年向美國國會提交年度報告時，證明該等國家已採取適切措施解決所稱違規情事，但是該份報告並未指出所有涉及違規漁船船名以及實際違規細節，又指涉違規期間多已事涉2-3年前行為，漁業署將進洽美方了解該等違規細節，以進一步調查。

漁業署表示，我投入相當多管理資源以善盡船旗國責任，以往漁業署亦曾接獲NGO通報，就該等組織提供訪談漁船船員認為漁船有違規的資料，以港口檢查、船員訪談等確認漁船是否有確實不法情事，若查有不法即依「遠洋漁業條例」相關規定予以裁罰。