每個人喜歡的生活模式都不同，搜狐網命理專欄點名，處女座、天秤座、雙魚座的人最愛追求生活中的高級感，從居住環境到過節儀式，他們都非常講究，希望自己的人生充滿情調與品味。

▍1.處女座

身為一個完美主義者，處女座在生活各方面都很挑剔，尤其他們非常在乎自己的居住環境，一定要舒服、輕鬆，最好能有溫馨感，所以他們會付出時間和耐心，用心布置生活空間，加上處女座的審美觀很不錯，總能把自己活得很高級，是一個非常認真生活的人。

▍2.天秤座

天秤座熱愛追求美的事物，天生重視氛圍與儀式感，加上他們自我要求很高，非常在乎個人形象，希望從內到外培養自己，所以，他們會從生活品質及自我進修下手，讓自己活得更優雅，替平淡的生活和工作增添樂趣。

▍3.雙魚座

雙魚座喜歡浪漫，除了對愛情有著滿滿憧憬，也很重視生活中一點一滴的細節，在重要節日中，就算單身一個人，他們也會很認真過節，無論是買花送自己，或是煮一頓大餐，放進漂亮的盤子裡吃，都是他們寵愛自己的方式，活得很精緻、有格調。