聯亞疫苗緊急使用授權（EUA）沒過，曾參與臨床試驗，但隨後又退出改打AZ的前衛生署長楊志良今天表示，既然現在審查結果底定，政府應該要把所有審查資料都公開，讓大家看看聯亞還有哪些地方要跟高端學習，高端又是哪些地方優於聯亞，大家一起互相學習。

在聯亞疫苗確定沒過EUA後，楊志良被許多網友封為「先知」，他今天接受訪時笑得合不攏嘴，謙稱自己退出臨床試驗，與「先知」二字毫無關係，當時只是因為疫情很嚴重，自己又不知道是打到疫苗還是安慰劑，因此才會退出試驗，改打AZ。

楊志良也回擊當初那些批評他背棄聯亞的言論，強調「所有受試者都有權利可隨時退出臨床試驗，那些曾對我胡說八道的人，都應該要回到台大公衛學院重新上課，了解受試者的基本權益。」

話鋒一轉，楊志良談到聯亞疫苗審查未過，指出台灣是高度的政治對立社會，因此這次審查結束後，政府應該要想辦法讓聯亞服氣一下，既然現在都確定了，就應該把所有資料公開，讓大家看看到底聯亞還有哪些地方需要跟高端學習，高端又有那些地方高於聯亞，這樣大家都會比較服氣。

楊志良強調，大量施打高端仍是一場政治豪賭，若賭贏，老百姓幸福，若賭輸，現在lambda病毒都出來了，但打的人覺得他很安心，到時候高端防護力不夠，一旦沒有防護力，將來施打高端的人可能都會染病成大破口。