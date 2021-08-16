各黨派積極備戰2022九合一選舉，民眾黨主席、台北市長柯文哲，15日低調到南投參與活動，據了解有拜會醫界大老、參與青商會活動等等，席間有人問參選總統，柯文哲回應：「水到渠成由上天決定」沒把話說死。

民眾黨進來積極在各縣市布局，南投縣黨部今年在南投市民族路設立，黨部主委由安泰長照社團法人董事長簡千翔出任，而因為疫情關係，南投縣黨部設立時柯文哲並未出席，不過15日柯則在簡千翔及幕僚陪同下，出席南投活動，行程均未對外公開，除參加青商會活動外，也拜會南投醫界大老汪清、鴻海創辦人郭台銘妻子曾馨瑩堂哥曾惠騰等人。

據了解，拜會醫界時，汪清在席間問柯文哲，會出來選下一屆總統嗎？柯則回應，「水到渠成由上天決定」，與之前態度差不多，沒把話說死。

台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔之前受訪時表示，過去民眾黨被認為是「都會型政黨」但那不是只著眼於都會，而是沒機會服務地方，現在地方黨部已逐漸成立，開始服務地方。

簡千翔強調，民眾黨絕不會缺席明年選舉，今年已開始布局地方選舉，除了他要角逐縣議員外，還會再推出2個人，分別挑戰第1、2、3選區議員，也不排除找人投入里長、代表等選舉，不計較過去的政黨派別，只要理念相符，願意投入服務地方，都非常歡迎。