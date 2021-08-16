高雄帝冠車站將在8月遷移，重新回歸城市中軸線，高市府特地找來金曲獎樂團「滅火器」為帝冠車站創作專屬主題曲「高雄驛起飛」，滅火器樂團16日在寒軒國際大飯店舉辦新歌發表暨MV首映會，高雄市長陳其邁也特別前往共襄盛舉，他觀看完歌曲MV表示，所有先前在火車站酸甜苦辣的回憶都湧上心頭。

滅火器樂團創作的「高雄驛起飛」歌曲16日正式發表，歌曲內容串起歷史與土地的連結，一路帶領高雄人重返火車站的記憶，歌曲MV中，火車從高雄車站緩緩出發，帶領民眾迎著高雄海洋鹹鹹的風，經過熟悉的街景，穿過大街小巷。

滅火器樂團主唱楊大正表示，他是正港高雄人，高雄過往有許多地下道、天橋、高架橋，這些都是他成長過程中很深刻的記憶，但長大之後，這些建設慢慢不見，反而在地底下已經有全新的地圖，而且地圖路線愈來愈完整，所以對於高雄的情感，很多都投射在這首歌裡面，希望大家聆聽的時候，可以慢慢體會到身為創作者對這座城市的愛。

陳其邁表示，高雄車站是很多人的共同記憶，看完歌曲MV後，很多酸甜苦辣的回憶都湧上心頭，讓他回想起過去跟阿嬤或者是男女朋友的記憶，因為以前念雄中就在火車站旁邊，附近很多店家跟同學們嬉鬧的場景都浮上心頭，感觸真的很多。