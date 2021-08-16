防疫也拚經濟，澎湖縣宣布18日起餐廳內用規範再鬆綁，率先全國取消現行內用隔板及1.5公尺間距等規定；針對中央流行疫情指揮中心打臉未允許，縣府回應若疫情升溫，仍會持續強化管制。

全國疫情降溫微解封，澎湖防疫超前部署搶第一，7月13日起全國唯一有條件開放餐廳內用，餐飲場所須設置隔板、採梅花座、維持社交距離1.5公尺間距、不共餐、桌菜分菜上桌等規定。

縣府同時也宣布16日起機場入境旅客及海上作業返回進港的漁船全面暫停強制快篩，未來也將逐步開放恢復常規。

16日正值澎湖縣議會定期大會，議員李添進提案現行餐廳內用規範再鬆綁，直指這波疫情重創地方產業，尤其旅遊業及餐飲業首當其衝，澎湖許多餐廳都快撐不下去了，大夥勒緊褲帶慘淡度小月。

全數議員都附議贊同，議長劉陳昭玲強調取消餐廳內用規範相較於撤銷入境快篩更急迫更重要，澎湖鄉親殷殷企盼著。

縣長賴峰偉當場應允，立即宣布18日起餐廳內用不必再使用隔板及取消社交距離1.5公尺間距等規定，但不吃食時口罩仍要戴好。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接獲消息，公開表示反對並澄清指揮中心未允許澎湖縣自行鬆綁餐廳內用規定。

縣府回應，考量目前國內疫情趨緩，澎湖持續67天零確診，常住人口疫苗涵蓋率也近8成，府會共識決議進一步放寬餐廳內用規定，搶救已歇業3個多月的地方餐飲業。

縣府強調，澎湖順應時勢逐步解封開放，但未來若疫情升溫，縣府仍會強化相關管制。