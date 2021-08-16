黃金海岸上發現海漂豬，引起動保人員擔心是非洲豬瘟的染疫豬。（台南市動保處提供／程炳璋台南傳真）

海巡署15日晚間6時許在南區黃金海岸沙灘發現疑似海漂而來的兩隻動物屍體，經辨認是1隻大羊與1隻小豬，台南市動保處初步研判應為台灣境內動物，鑒於非洲豬瘟肆虐，仍不敢大意，將兩隻動物屍體就地焚化掩埋。

非洲豬瘟雖未證實可從動物傳人，台灣政府對防疫工作仍未鬆懈，台南市黃金海岸遊客中心附近沙灘，15日晚間由海巡署人員發現兩隻海漂動物屍體，引起動保人員一陣緊張，台南市動保處派員著全副防疫裝備前往查看。

發現的海巡人員原以為是兩隻海漂豬，經查看較大隻為山羊，另1隻為僅有500克重的豬仔，疑似為流產死胎的豬隻。

兩隻動物屍體身型小，動保人員研判，若是從境外海漂，有很高機率已遭大魚吞食，台南市近日豪雨淹水，可能為畜牧戶拋棄，從二仁溪口隨著洋流漂來黃金海岸。

無法斷定是否為染疫的海漂豬，台南市農業局人員不敢輕忽，將兩隻動物屍體就地焚化後掩埋。

正值中元節前夕，台南市農業局將持續對各養豬場加強防疫宣導，民眾看見海漂豬可撥打電話通報農業局（06-6323039）。並呼籲民眾勿違法攜帶豬肉入境，否則一次將處罰20萬元。