2021年第17屆「國際地理奧林匹亞」競賽8月11日至16日舉行，今年因為疫情改為線上賽，在46國、180位選手參賽中，我國4位選手獲得2金1銀1銅的史上最佳成績，金牌數僅次於新加坡，與日本、俄羅斯並列第二。

今年「國際地理奧林匹亞」競賽原本要在土耳其伊斯坦堡舉行，但因為疫情改為線上比賽。經過幾天的激戰，我國4位選手中，台中一中畢業生蘇子強及師大附中學生李適軒等2人得金牌、台中女中莊千逸得銀牌、台中女中梅立昀得銅牌。

國際地理奧林匹亞競賽自1996年開始，選手資格限16-至9歲學生經由全國賽遴選者參加。競賽主要包含三項測驗，野外實察測驗和地理議題各佔40％，多媒體測驗占20％。和其他學科的奧林匹亞賽事不同之處，全程以英文應試作答，因此選手必須兼具學科能力、外語實力、以及論述表現，難度極高。

獲得金牌的蘇子強賽前就分析線上競賽考題應該相對會較靈活，自己偏向靈活應變將是最大優勢，而勝出奪牌。另一位也獲得金牌的李適軒說今年暑假要升上高三，在衝刺學測壓力下，只能利用白天準備國際賽，賽前一個月再做完歷屆國際賽題目，建立充足的信心讓自己在線上賽事時發揮實力、順利應試。

目前擔任國際地理奧林匹亞專門小組共同主席的台灣師大地理學系副教授沈淑敏表示，我國高中地理教育涵蓋的面向既廣且深，相信在108課綱的實施下，學生們在學科統整、靈活應變、國際溝通等能力也將逐年提升，只要競賽時穩定發揮既有水準，都會有不錯的表現。

不過跟其他國際奧林匹亞科學競賽不同的是，在「國際地理奧林匹亞」競賽中獲得金、銀、銅牌者，不能獲得保送大學地理系，教育部也不發給獎金。