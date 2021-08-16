台銀成立122年，近期新冠肺炎疫情期間，辦理紓困貸款對外積極協助客戶取得所需紓困資金，緩解經濟困境，對內辦理數位轉型旗艦計畫，優化勞工紓困貸款線上申貸作業流程，推動以「使用者為中心」的核心概念，追求服務的創新與卓越，積極建構數位轉型強韌基礎。

台銀為了培育跨業務職能的數位人才，由總行業務及營運管理單位、資訊單位及營業單位，從優遴薦種子人員43名。

委由財團法人資訊工業策進會計畫輔導，輔以培訓講座，及因應業務經歷跟未來服務場景所設定之「創新人才工坊」、「解決方案雛形設計實證工坊」等課程，是一項整體系列規劃與執行的過程。

這次計畫將利用金融科技創新園區(FintechSpace)企業實驗室之資源，協力輔導種子人員耳濡目染建立創新思維，學習有關產品新創的產製方法及金融業務應用相關數位科技技術之技巧，逐漸建立自我經驗傳承的能力。

種子人員透過自我成長及轉型之訓練，未來於面對快速變化的職場環境與突飛猛進的科學技術之發展，將更有助於站在「顧客觀點」發掘金融業務各項有意義之數位接觸點，找到新的定位。