寫真模特兒出身的女星安心亞，憑藉亮眼外型及敢穿敢秀性格，被封為「宅男女神」，且她多才多藝，在圈內多元發展，甚至進軍電影圈，都打出很好的成績，近期她雖還在醞釀新作品，但仍積極在社群平台上分享生活點滴，昨天曬了一組出遊照，鎖骨、美背全都露，還疑似沒穿內衣，讓網友直呼太性感。

安心亞堪稱百變藝人，出道以來不斷在圈內嘗試各種可能性，早期當模特兒時，以「C字褲」爆紅一波，一轉身又成為《全民最大黨》固定班底，完全不怕扮醜，模仿功力一流，被封為「最美女丑」大開知名度，而安心亞又不甘於諧星角色，之後又轉戰唱片圈，靠唱跳實力又圈粉一波，近年則投身跨足戲劇圈，征服小螢幕與電影圈，真摯演技讓人驚艷，不斷推出優秀作品，是公認的實力派女神。

早前安心亞毅然換造型，成了短髮俏妞，如今又慢慢將頭髮留長，再展招牌女人味，而她平時即使沒工作行程，仍持續努力維持外型，可愛俏皮的模樣，看不出來她已是35歲輕熟女，昨天她在IG分享夏日小出遊的照片，她穿著一襲細肩帶米色飄飄洋裝，不僅前面露出完美鎖骨，背部還大挖空，展現美麗背部嫩肌與線條。

有眼尖的網友發現，安心亞這套度假洋裝藏有亮眼小心機，上半身露出較多肌膚，設計上是沒有辦法穿內衣的，因此無論正面還側片，完美胸型都隱隱顯露，根本辣過頭，連身材也很棒的郭書瑤都認證，留言大讚：「妳好漂釀喔」，莫莉也來留言：「包包太好看了吧」，原來安心亞背的是莫莉與品牌的聯名款，一定要來支持一波的。