大陸監管風暴吹向多個行業，外媒報導，近期有諸多大陸企業積極延攬曾在監管機構任職的人士，以助其應對近期的行業整頓。其中，具有金融體系監管機構以及工信部等部委背景的官員最受追捧。

報導稱，根據獵頭公司人士透露，部分公司給出的報酬超過人民幣（下同）300萬元，大約是公務員平均薪酬的60倍，對合適人選的薪資更是達到「預算不封頂」。

從激增的薪酬可以看出，在中國想挖到一名頂尖官員並非易事，前監管官員加入民營部門的行為會受到嚴密審查。與此同時，獵頭公司表示，可能整頓行動的全面性也讓公司把目標定得很高，至少是部門副主管級別的官員，而這些人的供應相對匱乏。例如，大陸證監會和各部委的此類官員必須在離職三年後才能在被監管的公司任職，對於級別較低的公務員會縮短至兩年。

獵頭公司稱，如果一位政府官員已經達到部門主管級別，其政治生涯就更加明確，讓他們為了錢而放棄耕耘多年的從政之路並不容易。

不過報導亦指，鑑於誘惑之大，還是不斷有政府官員進入商界，例如前中國證監會發言人鄧舸2020年出任國信證券總裁。另一位證監會官員郭旭東2020年加入武漢當代科技，擔任副董事長。