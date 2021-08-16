由於Delta變種病毒肆虐，亞洲再爆發新一波新冠肺炎疫情，尤其東南亞是全球製造重鎮，但疫情持續擴大讓多家工廠被迫停產，目前已使許多產業鏈受到衝擊，將成為全球經濟的新危機，更是歐美經濟復甦的重大隱憂。

綜合外媒報導，全球有高達42%的貨物出口來自亞洲，然而Delta變種病毒引發新一波的感染，將讓曾經控制好疫情的國家再度陷入混亂，進而讓工廠與港口產生劇烈影響。

亞洲貿易中心執行董事Deborah Elms表示，「變種病毒很有可能嚴重擾亂亞洲的貿易，目前為止已有多數市場幸運地控制疫情，但隨著病毒繼續蔓延，這種好運可能會在許多地方結束。」

報導指出，新一波的疫情對出口商而言是雪上加霜，原先航運市場就因需求強力反彈，供應鏈無法負擔，導致供不應求狀況相當嚴重，進而出現缺櫃、塞港等狀況，如今亞洲疫情惡化，問題將更難緩解。

法國外貿銀行Natixis的數據，雖然印尼、馬來西亞、菲律賓、越南和泰國合計佔全球出口的5.7%，但這些國家可以直接影響到美國和中國大陸等更大的經濟體，尤其是在電子產品方面。

此外，越南每天新增高達1.6萬個確診病例，當地製造商坦言，情況已變得相當失控，「南部省份的工廠不得不停止運作，北部區域則是艱辛維持運作，全國的供應鏈已經中斷。」

總結來說，亞洲供應受阻將加劇人們的擔憂，恐證明大陸生產商、美國消費者的通貨膨脹不是暫時性的現象，將再再考驗決策者的智慧與反應能力。