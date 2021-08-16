中國大陸「伏季休漁」即將於16 日12 時解禁，為維護漁業資源，海巡署第十三(澎湖)巡防區指揮部於16日下午15時，由金馬澎分署蔡順元副分署長親自主持，統合第八海巡隊、第七岸巡隊及澎湖查緝隊於馬公第三漁港實施擴大威力掃蕩，針對陸船越界熱區及作業慣性，先期部署嚴格取締，遏阻越界情事及防堵非洲豬瘟疫情，以確保國家安全，保障人民權益，以宣示打擊犯罪之決心。

近年來大陸漁船越界補漁，造成我國漁民作業困擾，且所採取的漁法，對海域生態傷害極大，為宣示護漁決心，針對所轄花嶼西北方、七美西南方水域及南方四島周邊海域等12處離島共同實施海上、岸際及港區威力掃蕩並對所屬轄區漁港、空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點實施巡邏及搜索，進行全面性地毯式清查。

澎湖第八海巡隊同步實施海上掃蕩，岸海計動員66人、18車、1艇，全面擴大走私、偷渡不法之查緝，維護民眾及海域治安，確保國家社稷安定。

海巡署表示，因應非洲豬瘟疫情及Covid-19肺炎，海巡防疫工作無假期，持續加強邊境安檢等嚴密作為，全力杜絕疫情傳入；另為防制大陸漁船進入我禁止、限制水域作業或非法滯留，有效保護海洋資源，維護漁民作業權益及安全，展現海巡署執法能量及打擊犯罪決心，以確保人民生命財產安全與展現我海巡執法能力。

海巡署呼籲民眾如需任何協助，可撥打118海巡服務專線，海巡署全天候24小時專人服務。