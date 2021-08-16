人與人交流時，感同身受非常重要，搜狐網命理專欄指出，巨蟹座、天秤座、處女座個性很敏感，天賦異稟，不僅能瞬間察覺別人的情緒變化，更能感同身受，真切感知對方的經歷，是第六感超乎常人的共感人。

▍1.巨蟹座

巨蟹座個性非常溫柔且敏感，他們不僅能輕易感受到別人的情緒變化，更容易多想、自尋煩惱，導致身心超載，尤其他們對於別人的負面情緒非常敏銳，看不下去別人難過，格外容易心軟，會想很多辦法安慰或幫助對方。

▍2.天秤座

天秤座個性成熟體貼、思慮周全，做人做事比較重視平衡感，追求公平辦事，因此很會設身處地為別人著想。在群體中，天秤座總會盡力照顧所有人的感受，因為他們對於氣氛很敏感，若發現有一絲負面或緊張的氣息，就會讓他們受不了，甘願自告奮勇當和事佬去化解尷尬。

▍3.處女座

與處女座熟識的人都知道，他們敏感的程度超高，絲毫不會輸給以感性出名的水象星座，他們天生非常多慮，很在乎別人的想法及眼光，因此他們很難活得輕鬆，總是壓力很大，自己嚇自己，當他們察覺到對方的情緒不好時，就容易自我懷疑，開始回想是不是自己說錯話或做錯事，常常把自己搞得很累。