日友(8341)下午舉行法說會，上半年因興建彰濱掩埋場，預估暫存區成本較高，以及匯兌損失，獲利較去年同期微減。日友預期3年內資本支出將達28.34億元，包括2021年資本支出預計為13.45億元、2022年為4.22億元、2023年則為10.67億元。日友指出，目前大陸危廢市場過度競爭，未來將放緩腳步，朝大陸醫廢市場布局，將前往重慶、四川、陝西等地進行市場調研，有明確計劃時將會依法公告。

新冠肺炎疫情爆發至今，日友積極配合台灣政府防疫工作，處理新冠肺炎相關醫療廢棄物，展現專業廢棄物處理能力，目前平均處理約50噸/日(含新冠醫廢)。而北京潤泰環保科技為北京市唯一指定處理新冠肺炎醫療廢棄物的環保企業，目前平均處理約120噸/日(含新冠醫廢)。

日友彰濱廠設有兩套桶型批次式混練拌合機，另設有飛散性配料系統、固體廢棄物貯存進料系統、水泥貯存添加系統、固化劑、加藥系統及混練用水等系統，均由中控室以DCS監控，可精密控制各系統的進出料，以達製程品質穩定性。

日友在大陸區投資案，目前山西運城已屆完工，申請臨時執照，江蘇宿遷正在建廠當中，而彰濱3.8公頃正在環評當中。日友2021年目標為運城廠興建完成、北潤一廠整改完成、日照廠整改完成及彰濱4區掩埋場興建完成；2022年目標為宿遷廠興建完成；至於2023年目標則為彰濱3區掩埋場興建完成、彰濱3.8公頃掩埋場開始興建。