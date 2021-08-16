中國大陸最新經濟數據遜於預期，讓日線已2黑的港股再收跌。盤中，恆生指數曾重挫344點，逼近兩萬六關卡，最後收26,181.46點，跌210.16點或0.8%。國企指數收9,265.24點，跌112.55點或1.2%。

大陸持續整頓科網股，官媒抨擊網遊隨意篡改歷史得需要好好治理，相關族群股價嚇得大跌。遊戲龍頭騰訊收跌3.5%，網易一度重挫6.1%，收136.4港元，跌3.9%。心動公司跌5.4%，中手游、金山軟體與網龍都跌逾2%。

大陸官媒上周發文指直播亂象危害未成年人，相關業者股價繼續探底。嗶哩嗶哩收跌7.6%，快手跌6.7%，是表現最差的兩支科指成分股。百度一度跌至144.5港元，收146.7港元，跌4.8%。以上3檔均創上市以來新低價位。

其它科網股也跟著倒楣，美團跌5.1%，京東跌3.8%，小米跌2.3%，阿里巴巴也跌1.9%。金蝶國際、明源雲與微盟集團等SaaS股都收跌2.3%至3.8%。

除了香港交易所收跌2.3%表現較差外，中國移動漲0.1%，匯豐控股漲0.3%，工商銀行與建設銀行漲0.7%，友邦保險漲1.2%，中國平安漲2%。至於績優股創科實業，則逆勢飆3.6%再創新高。

大陸8月上旬汽車產量減少34%，故汽車族群慘遭拋售。比亞迪收挫7.2%，吉利汽車跌6.6%，是表現最差兩支大型股。理想汽車跌7.1%創新低，長城汽車跌4.3%，小鵬汽車跌4.1%，東風集團跌2.7%，北京汽車也跌2.4%。