一名台大畢業的女網友表示，目前30歲，自己創業開店，月入約20-30萬，目前擁有三間房，受疫情影響，8月開始玩股票，不料投資60萬後慘遭套牢，讓她緊張到不行，不過她公布持有的5檔股票及資產後，讓眾人嚇傻。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，她擁有三間房，其中一間自住，另一間出租、還有一間純置產，目前月入約20-30萬，房產扣掉房貸，總資產約在2000萬上下，計畫過幾年要賣掉自己的店，想做點不一樣的事情。

原PO指出，之前投資都以保險跟基金為主，沒有涉足過股票，最近因為疫情跟身體狀況改變，8月開始投了約60萬在股市，只小賺約6千左右而已，目前留下來的損益賠了4萬多，因為賠錢所以沒有把股票賣掉。她並公布自己持有的5檔股票包括：長榮2000股，買在139元；台半2000股，買在85.5元；陽明100股，買在139.5元；彩晶1000股，買在21.4元；凌陽1000股，買在42元。

原PO坦承感到有點茫然，因為自己懂得很少，都是別人要她買，她就加減買一點，但是又常聽到長輩說，股票會變成壁紙，讓她緊張到不行，因此想詢問大家，她是不是不適合玩股票？她聽朋友說，現在人丟一、兩百在股市都很正常，不知道是不是真的？

貼文一出，引起熱議，對於原PO年僅30歲，總資產就有2000萬，讓不少人嚇傻，認為以她的條件根本不用怕，甚至有人覺得她是假請教真炫富，直接留言問「姐姐有缺乾弟弟嗎」，還有人質疑「穩定月入20萬頭（投）股票幹嘛？」

不過仍有網友好心奉勸，投資不要投自己不懂的東西，找自己適合的最重要，如果只是聽別人說好就買，真的蠻危險的，還是要先做功課比較安心；也有網友建議，新手可以降低手上持股再觀察，如果是長期存股，也應該減碼。