桃園市竹圍漁港為北台灣三大漁港之一，市府推動改造計畫，遷移原來位於港區中心的拖曳式上架場，並在北岸設置懸吊天車型上架場，更新設63席遊艇專用泊位，改善原娛樂碼頭遊艇、漁船爭位情形。市長鄭文燦16日前往視察，表示未來在北側將規畫新的直銷魚市，讓竹圍漁港朝向觀光魚市與休閒漁港兩大方向發展。

鄭文燦表示，原本舊式的拖曳式上架場除了位於港區中心景觀不佳外，修船作業造成環境雜亂及海域汙染，改為懸吊式天車上架場後，可全天候進行現代化修船作業，更加安全有效率。新設的遊艇浮動碼頭區則有63席泊位，改善原南側娛樂漁船碼頭遊艇與漁船交錯出入、爭泊位狀況，希望該區域遊艇能全數移往新完工的遊艇專用碼頭，也可讓遊艇獲得比較好的保護。

他也說，港區中心區域轉化為親水樂活碼頭區域後，南北岸人行步道可打通串連，居民和遊客可享有更大的遊憩空間，市府已完成制定竹圍漁港「魚產品直銷中心新建計畫」，未來新的觀光魚市可分為室內區跟戶外區，讓攤販集中設攤納入管理，另外也將區隔出停車場及人行步道空間，直銷魚市設戶外區，不只攤位區域增加，整體休憩範圍也會更加流通開放，戶外區可採天幕形式，結合周邊綠帶統合規畫，形成港區特色。