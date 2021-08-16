新冠疫情三級警戒時，中央政府未頒佈緊急命令，僅頒佈特別條例並發函要求各縣市政府針對未戴口罩等行為開罰。市議員李中16日質詢說，建設局等局處組織章程並未有防治傳染病等業務，開罰後收入並未有議會通過後法定科目，恐產生行政程序爭議。衛生局強調，依法可列入各局處「罰款及賠償收入」項下。

李中指出，依照憲法第43條，總統遇到新冠肺炎這樣的特殊疫情，應該要頒佈緊急命令，但中央並沒有這樣做，僅發布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，這樣產生了其他法律是否要讓路的問題。

李中說，台中市養工處日前依據傳染病防治法開出1張罰單，但他翻遍議會三讀通過的預算書，養工處並沒有該項業務也沒有未戴口罩罰款的法定預算；他請研考會提供統計資料，發現還有經發局、都發局等其他局處，也都有開出相關違反防疫規定的罰單，其法源是市長依衛福部建議在市政會議通過後的公告。

李中表示，市議會三讀通過的預算書是法律文書，其法律位階應高於市政府的公告，市政府若要其他局處協助衛生局進行防疫工作，應該要修訂相關局處的組織章程，並編定對應的預算科目；否則各局處沒有法定的執掌與收入科目，這會產生行政上的疑義。

衛生局指出，因應國內疫情爆發，中央流行疫情指揮中心逐步公告各項警戒標準、防疫措施及相關裁罰規定。因各項防疫措施涉及層面廣且權責主管機關不同，衛福部先前已發文建議各縣市政府，協調轄內各局處合力辦理相關稽查及裁罰等事項，以有效防範疫情散播。

衛生局強調，依據預算法第59條，市府各機關執行歲入分配預算，應按各月或各期實際收納數額考核，超收款項依規解庫；另依「歲入來源別預算科目設置依據及範圍」規定，各機關於年度進行中須依據收入性質，將收入歸屬適當歲入預算科目，各局處未戴口罩罰款仍可列入各局處「罰款及賠償收入」項下。