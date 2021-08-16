大陸房地產巨頭恆大集團近來打算出售其電動汽車和物業管理事業部分股權，用來籌集資金，顯示恆大集團多年以來大量發債，獲利卻根不上，截至去年12月，就有近1000億美元的應付帳款。外媒指出，大陸房地產活動所構築成的亞洲3000億美元(約8.35兆元新台幣)高收益債市，近期也在北京當局嚴打投機活動下，危機浮出水面。

據《華爾街日報》報導，北京當局近期嚴打大陸互聯網產業、補教業，甚至是對房地產活動龐大的債務問題進行管制，這導致香港恆生指數、上証指數迎來大幅修正，甚至壓抑當地債市活動，導致不僅垃圾債價格大跌、甚至連投資級債券都被拖累。

ICE美銀指數(ICE BofA)顯示，7月底至8月初，陸企發行的非投資等級債券平均殖利率已經達14%，比美企垃圾債平均殖利率高出10個百分點，創下10年來新高。追蹤大陸高收債總報酬率的ICE BofA，從今年初以來已經下跌8.4%。

美國聯準會(Fed)從去年疫情爆發後，設置許多機制保障美國市場信任度以及寬裕的資金流動性，其中包括每個月1200億美元的購債計畫，包括美國公債以及不動產貸款抵押證券(MBS)，讓許多美企撐過難關。至於大陸則是在2020年底對房企有息債規模設置3道紅線，讓越線的房企再融資面臨限制，這導致手上資金短缺的恆大集團6月發債後，海內外有息債券高達880億美元，尚未清償的債務也達160億美元，部分債券價格甚至遭到腰斬，標普也在8月將恆大的信評調整至「CCC」。

Bank of America Global Research表示，信評為「B」的大陸公司債，平均殖利率相對公債的利差擴大至近17個百分點，甚至比2020年3月疫情爆發當時還要大。Aberdeen Standard Investments亞太地區公司債主管Paul Lukaszewski認為，利差所代表的違約率已經達3成，這是非常罕見的景象，但對於能分辦哪家企業可以挺過風暴的投資人來說，是個不錯的進場點。

北京當局近來對包括科技公司等服務業進行嚴厲打擊，同時扶持以製造業為核心的產業發展走勢，包括大陸追蹤潔淨能源、半導體的指數，至今大漲超過30%，大幅優於大盤的5%跌幅，同時擊敗香港科技股大跌超過15%的走勢。

舉例來說，6月以來，中國追蹤乾淨能源、半導體類股的指數至今已大漲超過30%，表現優於整體大盤的5%跌幅，也遠遠擊敗香港科技股的15%跌勢。