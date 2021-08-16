中友百貨要來彰化市了，彰市第二停車場BOT招商投資25億元翻3倍。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

中友百貨要來彰化市了，彰市第二停車場BOT招商投資25億元翻3倍。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市第二停車場BOT案公告甄審結果。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市第二停車場BOT案今年正式正式上網公告招商，八月甄審結果出爐，最優申請人友聯國際股份有限公司得標，也就是中友百貨公司集團，當初招標規定最小投資金額9.5億元，中友已高出近3倍價格，計畫投資25億元獲選，公司還發下豪語，地下四層、地上14層建築採鋼構綜合商城，預計兩年半後，也就是2024年就能與彰化鄉親見面了。

2018年彰化市公所和縣府攜手簽訂合作備忘錄，當年掀起轟動，計畫興建地上6樓、地下2樓多目標使用綜合大樓，歷經兩次變更都市計畫、中央審核等多重關卡，已於2月18日上網招商、4月19日截止收件，有多家表達興趣，計畫興建期3年，預計2025年10月落成營運，彰化市長林世賢表示，爭取變更使用項目，容許樓地板免基也可由原來的1／3提升至1／2，起碼可以蓋上10層樓以上的商層，大幅增加業者投資誘因及意願。

市長林世賢也表示，目前停車場只有180個停車位，商場蓋成後交提升到660個停車位，紓解彰基、南瑤宮、曉陽商圈及大埔商圈停車位不足的問題，並將創造10米淨深之市民廣場，未來可串連成功公園、形成連動開放空間，成為市民休憩散步最佳地點。

這項BOT案，曾被期待了3年，招商階段也過多次說明會，不少市民將信將疑，懷疑會不會又是「狼來了」，但是這次是玩真的，6月綜合評審，一家投標，8月4日公告甄結果，確定了友聯國際股份有限公司。

從商家投資眼光，加倍看好彰市發展潛力，計畫投資地下4樓，地上14樓，總樓地板面積增加到9萬3384平分公尺，都是再加碼。

複合商業百貨大樓有餐飲、電影城，還有文創休憩的閱讀空間、健康休閒的健身中心、還有智慧停車。停車空間汽車格增加到680部、機車1508部。

「彰化起飛了！」今年以來，全台大飯店、風尚人文，還有最新的富山日式料理，都賣出。遷移新址，原址都要改起嶄新的住宅高樓大廈，新生住商圈，將要翻新彰化的地景和市容面貌。