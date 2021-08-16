21歲日本AV女優楓可憐(楓カレン)2018年出道，就因為神似女演員川口春奈的臉蛋暴紅，被封為「暗黑版川口春奈」，她的身材纖細卻擁有D罩杯，逆天好身材更讓她拿下2021年活躍AV女優SEXY總選舉第9名，空靈氣質和精緻五官更是讓她在PTT上受到熱烈討論。

楓可憐的名字又翻譯為「楓花戀」，當時她在日本知名成人片商IdeaPocket創立20周年，以首位紀念女優的身分出道，第一部作品還未推出，就成為片商搶手的對象，加上有「暗黑版川口春奈」稱號的加持，因此外界引頸期盼，然而她在推出第二部作品前，就無預警山光社群軟體，從此神隱。

日本粉絲擔心楓可憐可能就此引退，以行動大力支持，她的第二部作品因此一度登上預訂榜首，外界也猜測楓可憐會突然消失，很可能是無法承受親友帶來的壓力，在第二部作品正式發行後，她又重新回到大家面前，還發文承諾不再神隱，人氣再度回升。

楓可憐如今時常更新近況，也會舉辦線下活動，然而宣傳作品時卻不再像剛出道時那麼大張旗鼓，AV達人「一劍浣春秋」也曾說過，楓可憐身高162公分，擁有巴掌臉和纖瘦身材，卻有豐滿上圍，也讓鄉民忍不住暴動直呼，「尤物啊」、「論顏值現役最強」、「真的可憐」。