桃園市政府與陽明交通大學16日簽訂合作備忘錄，共同建置ewant桃園市高中數位教學專區，提供彈性多元的課程，更鼓勵教師自建線上課程，提供全市6萬名學生免費使用，讓學生的學習不限於教室，加入線上與跨域學習。

桃園市長鄭文燦表示，「ewant育網開放教育平台」是陽明交通大學所建置的數位學習專區，為全國最大的磨課師平台（MOOCs，意指大規模開放式線上課程），具有豐富的數位內容，提供學生多元選擇、跨領域學習。隨著數位學習的多元化，未來孩子的競爭力更需要具備英語及程式語言兩種能力，而其中程式語言的運用在未來將變得相當普遍，因此鼓勵學生多加運用線上課程，提升跨領域能力。

陽明交通大學校長林奇宏表示，過去在台灣的教育環境中，較不注重開放式學習與終身學習概念，面對未來環境變化容易產生較大的挑戰，終身學習與自主學習成為陽明交通大學投入磨課師的重要信念，期盼未來孩子的學習能夠更進一步與世界接軌，也期盼未來透過學生的回饋，讓網路線上課程的推動更加進步。

合作計畫5月起由南崁高中試行，由2年1班38名學生及3位老師共同進行線上學習，目前學生可選擇中正大學襲充文教授開設的「普通心理學」6小時一學分的課程，或是陽明交大教授楊谷洋開設的「生活中的機器人科技」6小時一學分的課程。鄭文燦也說，期盼未來透過大手牽小手，結合陽明交通大學豐富的教學資源，促使更多高中共同參與，讓桃園每一所高中都能邁向頂尖高中，提供學生更好的學習平台探索各個領域的興趣。