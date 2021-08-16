30歲大陸男星張哲瀚演出《瑯琊榜》、《山河令》等走紅，卻因被挖出過去親日的行為遭封殺，連經紀公司老闆趙薇都受牽連，昔日披日本軍旗的照片被起底，陸網氣炸灌爆她的微博。

大陸官方近期強力整肅劣跡藝人，鄭爽、吳亦凡和霍尊都在名單內，如今再增加張哲瀚一人，原來他以前曾參觀日本靖國神社和乃木神社，牽動大陸濃厚的民族情感，認為此舉對家鄉不敬，儘管發道歉聲明欲止血，26個代言仍一夕蒸發，戲劇、電影及節目邀約通通喪失，連個人微博以及工作室微博都已經被封禁，演藝事業岌岌可危。

趙薇旗下藝人張哲瀚遭大陸封殺。（圖／微博@張哲瀚）

張哲瀚被封殺後，他的老闆趙薇也捲入風波，15日她在微博轉發大陸官媒《央視新聞》紀念「日本投降76週年」的貼文，卻有大陸網友翻出約20年前趙薇穿著日本旭日旗的工作照，留言痛罵：「就你也配？！穿日軍旗拍照的事以為大家忘了嗎？」、「我穿軍旗割韭菜，旗下藝人精日，但我是好女孩」、「你旗下為啥簽精日份子的藝人？」、「你裹著日本旭日旗照相時，不是這麼想的吧」、「為什麼旗下藝人參拜靖國神社沒有任何回應？」並大力要求她解約張哲瀚，一起滾回日本。

趙薇過往穿日軍旗的照片又被挖出。（圖／微博）

趙薇的微博被大陸網友罵翻。（圖／微博@趙薇）

事實上，那張照片是趙薇2001年飛美為《時裝》雜誌拍攝的，由於日本曾攻占大陸，引爆大陸民眾的怒火，趙薇瞬間成為罪人，甚至慘遭潑糞，花了好多年才重新站起來，想不到被旗下藝人張哲瀚連累，一起被大陸網友盯上。