以異國風情盛世美顏聞名的大陸女星迪麗熱巴，在「大美人老闆」楊冪的全力支持下，迪麗熱巴在演藝圈掀起一股旋風，是當今最紅的一線女星之一，每每現身的穿搭、妝容都引發熱烈討論，近日迪麗熱巴抓住空檔夜遊，到迪士尼玩耍的照片曝光，畫面唯美，讓網友讚嘆她根本是「在逃公主」。

今年29歲的迪麗熱巴，出道後快速竄紅，在老闆兼前輩楊冪的鼎力協助下，迪麗熱巴不僅演出《克拉戀人》、《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》等夯劇，在綜藝節目上也表現亮眼，可謂名利雙收，如今與花美男神楊洋合作的電視劇《你是我的榮耀》正熱播中，無論戲裡戲外，都是關注焦點。

迪麗熱巴夜訪迪士尼。(取材自自嘉行迪麗熱巴微博)

今迪麗熱巴的工作室公開了她夜訪迪士尼的系列美照，梳著包包頭的她，搭旋轉木馬時可能起風稍冷，穿上了長版黑色西裝外套，搭乘時各種小表情放送，美得動人心魄；下了設施後，迪麗熱巴脫下外套，裡頭是學院風格子無袖背心，放送白嫩肌膚，一下拉氣球、一下看城堡，玩得像個小孩，模樣可愛。

迪麗熱巴搭乘旋轉木馬，照片左側被發現有人，推測是同戲男神楊洋。(翻攝自嘉行迪麗熱巴微博)

官方曝光這套照片的同時，也寫道：「 喬晶晶@Dear-迪麗熱巴，走進童話世界旋轉木馬，夢幻城堡，浪漫煙花，鎖住剎那心動，定格此刻美好，一起盡享愉悅之旅」，有眼尖的網友發現，旋轉木馬的其中一張照片角落，露出了一點肩頭與鼻尖，發現迪麗熱巴不是一個人去，對照服裝，猜測旁邊的人應該是在新戲中與迪麗熱巴配對的楊洋，而「喬晶晶」，正是她在《你是我的榮耀》中的角色名稱。