基隆市疫情爆發至今，累計28名死亡病例，其中15名為機構住民，市議員王醒之表示，最近陸續接到許多民眾陳情，疫情降二級後，再也見不到自己的長輩，最後見面已變成白骨，他說，市府以年齡、患有慢性病等原因，說明致死率偏高問題，簡直是混蛋、沒有政治道德。

基隆市議會今舉行第19屆第16、17次臨時會，王醒之提及，市府於防疫記者會總是說醫療量能足夠，但逸嘉養護中心6月3日出現第一例確診個案後，等了13天才做清倉，他說，一開始讓住民不進不出、就地隔離，與當年SARS和平醫院封院的決策幾乎一模一樣，質疑「到底是誰做的？」

王醒之說，逸嘉只有觀察室，沒有足夠設備，到了第10天累積第17例，市長林右昌才在防疫記者會說要降載，一直到第13天，23位住名才全數離開，他怒批，消失的13天，所有住民、照服員就像在煉獄裡生活。王說，現在疫情降級，陸續接到家屬電話，他們紛紛提到不忍長輩確診後再也見不到面，最後一次接觸已變成白骨。

王醒之進一步指出，基隆在疫情出現三高，分別是超高確診率、超高死亡率和超高致死率，市府如果沒有事前準備，就不能甩鍋說是確診這高齡、患有慢性病，或是家屬不忍長輩受苦，他認為，用這種理由解釋「簡直是混蛋」，連指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳都曾在記者會上公開道歉，市府這種說法「沒有政治道德」。

對此，林右昌回應，會讓住民、照服員不進不出都是依中央指引處理。衛生局長吳澤誠補充說明，13天不是空擋，醫療單位或照護機構都有進行相關措施，但有一定的過程，並強調逸嘉是一次性感染；至於致死率問題，他說，都是用客觀事實分析，不會對家屬或照顧者有任何評價行為，中央流行疫情指揮中心也提供相關數據，致死率會隨著年齡增加上升，但都是參考，市府不會用來比較、卸責。