根據聯徵中心最新統計，今年第一季房貸數量最多的是35~40歲的族群，也就是7年級生已經是目前房市的主力買盤，目前35-40歲的7年級生，平均購買總價1066萬元的房屋，貸款約8成，購置43.6坪的房子，而第一季房貸數量第2多則是6年級中後段班，平均購置總價1111萬元的房屋。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從聯徵的資料來看，超過30歲以上的族群平均購屋總價都超過千萬元，顯見買總價千萬的房屋已經是相當普遍的現象，而7年級的首購族購屋總價約1000~1066萬元，以總價千萬且自備款25%試算，購屋第一個門檻就是要能夠拿出250萬元，若是想要拉長時間降低每月還款負擔，以30年期房貸且利率1.4%計算，平均每個月還款金額為2.56萬元，若是外面租一間總價千萬元的房屋，以2%租金回推每月租金也要1.67萬元，和租屋相比每個月多付9千可以擁有一間屬於自己的房屋。

若和10年前相比，2011年第一季申請房貸最多雖然是6年級生，但是當年的6年級生，在30~35歲的年紀買房顯得較為普遍，今年第一季則是7年級生申請房貸數量最多，但購屋年齡卻是在35~40歲最多，顯示世代交替7年級生成為當前剛性的主力，不過購屋的年齡和10年前相比，有往後推遲的趨勢。

過去10年時間首購族從6年級生變成7年級生，若比較同樣35~40歲的年齡層，購屋總價則多了260萬元，不過房貸利率則是減少0.45個百分點，受到晚婚與房價上漲影響，購屋年齡與購置的房屋總價都有增加的趨勢，另外受到少子化影響，平均購屋面積也比早年更小一些，而為了降低每月的還款負擔，加上當前的低利環境，申請房貸的貸款期數也有增加的趨勢，官方統計過去10年時間申請房貸期數也增加了51個月。

曾敬德提醒，30年期的房貸與寬限期都是降低房貸負擔的方式，但須留意謹慎使用，維持每月房貸還款金額占家庭所得的1/3到4成，尤其是寬限期前幾年還息不還本較為輕鬆，但過了寬限期就得面臨還本壓力，建議首購族謹慎使用，避免過度擴張信用。