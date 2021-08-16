ROG玩家共和國於2021上半年推出ROG Phone 5，繳出台灣電競手機市佔逾9成的亮眼成績單後；為回應玩家對極致遊戲體驗的渴望，ROG玩家共和國宣布推出全新ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro，採用全球最快Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G處理器，效能提升25%，兼具流暢執行能力與華麗畫面展示能力，讓玩家爽快征服所有遊戲！

ROG Phone 5s系列處理器強勢升級，6.78吋144Hz/1ms AMOLED螢幕的原生觸控採樣率達到360 Hz，指尖碰觸螢幕瞬即反應，近乎零延遲！獨家AirTrigger 5支援「超音波觸控鍵」、「體感感測器」、「風扇專用鍵」與「後置觸控鍵」，在ROG Phone 5s系列中，超音波觸控鍵新增支援同處同時兩種手勢指令(如：點擊搭配長滑/撥滑)，玩家可隨心所欲自訂技能組，遊戲操縱更直覺。ROG Phone 5s Pro特別搭載彩色後置幻視螢幕，透過設定專屬文字或圖像動畫，盡情展現個人態度！

延續受到玩家好評的6000mAh超電池，搭配65W快充，30分鐘能充70%電力，51分鐘即可充飽整支手機；散熱效能也有所強化，處理器置中並加大3D液態均溫板，搭配空氣動力風扇5，使表面溫度最多降低15度！

8月16日下午5點起至8月底止，在全台華碩專賣店、ASUS Store與各大電商平台開放預購；9月底前，全通路預購或購買ROG Phone 5s系列任一機種，贈ROG Phone 5s系列遊戲控制器3(價值NT$3990，送完為止)。

ROG Phone 5s Pro(左）搭載彩色後置幻視螢幕；右為ROG Phone 5s。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ROG Phone 5s 16GB/256GB共推出幻影黑/極光白款式，建議售價NT$29990。18GB/512GB也有幻影黑/極光白款式，建議售價NT$33990。ROG Phone 5s Pro則僅有18GB/512GB的幻影黑款式，建議售價NT$37990。

ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro機身特色，與ROG Phone 5系列的不同，在於ROG Phone 5（幻影黑、極光白）有信仰之眼RGB燈效、無後置幻視螢幕；ROG Phone 5 Ultimate（極光白）則是無信仰之眼RGB燈效、有可顯示黑白色的後置幻視螢幕；ROG Phone 5s（幻影黑、極光白）則是有信仰之眼RGB燈效、無後置幻視螢幕；ROG Phone 5s Pro（幻影黑）無信仰之眼RGB燈效、有彩色螢幕的後置幻視螢幕。

另由ROG玩家共和國與《Garena傳說對決》舉辦之「ROG Phone夏日傳說—集結你的信仰」冠軍賽將在8月25日於ROG官方頻道線上直播，邀請玩家觀賽，與頂尖電競選手一同感受ROG Phone 5s系列的強悍實力。