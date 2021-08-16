倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日開低走低，終場下跌123.34點，跌幅0.73％，收在16858.77點；櫃買指數亦同步下殺2.22點作收，跌幅1.07％，收在204.98點；三大法人進出方面，外資轉買47.52億元，投信續賣11.29億元，自營商賣超43.93億元，惟外資法人於台指期轉買4039口多單，累計淨空單部位為28069口，心態轉趨謹慎保守。

台股表現仍相當虛弱，加權指數16日一度下殺209點，再探167732點新低點，主要原因除受到Delta病毒肆虐、美國聯準會（Fed）恐提前升息等一連串的利空打擊外，最重要的則是市場盛傳現股當沖交易稅減半徵收政策擬不再延長、現股當沖警示制度也將於27日上路。因此，在內資法人砍殺壓抑下，使台股近期許多中小型股殺聲隆隆，不管業績好壞，幾乎都遭受到無情的打擊。

不過，全球股市仍維持在多方架構下，加上國內半導體廠及ODM／OEM廠陸續舉辦法說會，電子業相繼釋出下半年供需結構性失衡的狀況將延續的展望，預期台股在本波「非經濟利空」外力干擾下，一旦利空及不確定性因素解除，勢必很快就能止穩，甚至不排除出現報復性反彈走勢。

個股方面，本周納入投資組合的高端疫苗，聯亞緊急授權未過，高端疫苗可望大幅受惠，隨500萬劑採購合約可望提早交貨，配合公司派、內外資法人大戶推波助瀾下，可望激勵股價的大漲

選股方面，部份股價超跌、具轉機題材之個票，已陸續開始吸引中長期買盤低接，包括長榮、台驊投控、建新國際、志聯、中鋼構、威致、大甲、新唐、九齊、聚積、創惟、禾瑞亞、佰鴻、健策、鑫科、美琪瑪等，均表現相對強勢。