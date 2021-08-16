證券分析師黃勇文表示，美股13日四大指數高檔收紅，惟全球新冠疫情仍持續延燒，使亞洲股市普遍表現不佳。台股也受到市場雜音的影響，使加權指數往半年線靠攏，再加上市場對交易新制傳言的影響，導致台股16日最終開低走低，再次跌破半年線支撐。

觀察盤面，目前台股最主要的問題為盤面缺乏主流，加上過去一段時間強勢的航運族群，股價尚未止穩。此外，進入第三季後，市場已提前反映營收成長的好消息，預期未來將需要靠基本面以及未來展望佳的類股來帶動，才有機會增加盤面止穩的可行性。

個股方面，本周納入投資組合的高端疫苗，受到向巴拉圭申請新冠疫苗緊急使用授權（EUA）、國內開放預約注射激勵，有利後續營收成長。

選股方面，未來車用電子、晶圓代工仍將持續擴產，且蘋果新機發表也將為蘋概股創造成長性的機會，即便台股正面臨雜音，研判選股不選市將會是近期操作的重要方法。