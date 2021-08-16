摩爾投顧分析師張志誠表示，台股16日跌破7月28日低點16893點，型態上呈現低破低、高沒過高的格局，量能也還未明顯增加，短線要有止跌跡象應搭配較大的接手量才有可能。然美股仍在創新高，台股大幅修正走自己的路，主因或與當沖降稅的政策有關，年底延長與否的不確定性加劇市場的恐懼心理，除證券公司首當其衝外，當沖量減少對日內的走勢波動會更緩和，對經濟、產業基本面未產生根本影響，所以當政策面利空排除後，最終股市還是要走回基本面支撐的路。

類股方面，波羅的海乾散貨指數（BDI）續創新高，顯示國際運價和運量需求並未減緩，航運股下跌主因乃是籌碼因素造成，當基本面屹立不搖終究會變回市場的焦點，屆時波段布局、回補、追價的籌碼就會陸續出籠；至於鋼鐵族群受惠大陸減產初級鋼品，產量減少價格更健康，個股將有喘息或竄出頭的機會。

個股方面，本周納入投資組合的威致，無畏大盤下殺，走勢依舊堅挺，量增價揚，多頭格局看法不變。