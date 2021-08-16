台中市少棒代表隊參加今年TOTO盃少棒錦標賽，以堅強的團隊戰力打進冠軍賽，16日在台南市亞太國際棒球訓練中心登場，最終榮獲亞軍，市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕恭賀，肯定小球員們奮發圖強的精神，感謝球員、教練及家長的支持，以及棒委會、教練團用心栽培，未來運動局會持續與台中市體育總會棒球委員會合作，推展基層棒球運動。

李昱叡指出，TOTO盃少棒錦標賽台中代表隊由台中市忠孝、力行、塗城及上楓國小組成，總教練賴朝榮領軍，小球員們在賽事中展現努力不懈的精神，最終榮獲亞軍殊榮。

他感謝台中市體育總會棒球委員會統籌各校隊培訓與參賽，讓球員與教練平時辛勤的練習成果，在大型賽事中發揮成效，也顯示台中基層棒球運動耕耘有成，成功培養優秀基層選手。

市府推動台中棒球運動不遺餘力，支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，舉辦包括金龍盃、人言盃、主委盃、學生聯賽、不老棒球、迷你棒球賽等棒球賽事，邀請來自各地的優秀棒球好手到台中交流，提升台中棒球運動風氣；同時支持基層球隊進行組訓參與全市性、區域性與全國性賽事，增進台中選手實戰經驗與棒球實力。

李昱叡指出，市長盧秀燕帶領市府團隊積極推廣棒球運動，除爭取亞錦賽、世界12強棒球錦標賽等國際賽事在洲際棒球場辦理，中華職棒中信兄弟隊的主場也在台中，未來會持續推動，扎根棒球運動文化。