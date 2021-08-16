全球緊盯塔利班接管阿富汗首都喀布爾已進入第2天，據當地華人描述最新情況表示，塔利班開始對一些阿富汗政府高官住宅進行搜查，陸續接管街道並登記民眾資訊。許多政府軍與警察把制服脫下棄置街上，想逃離喀布爾的民眾則持續湧入機場，天空不斷出現直升機載運美方人員撤離。

據《環球網》報導，喀布爾一位化名張先生的華人透露，早上6點半左右，塔利班搜查了一些阿富汗政府高官的住宅，拿走了不少的槍支和裝備，「好像沒有抓人，主要是針對一些高級別軍官」。

塔利班進入首都喀布爾後，許多民眾逃離阿富汗，並越過邊界進入巴基斯坦。（圖／路透）

張先生說，塔利班也陸續接管更多街道，並且登記民眾資訊。街上可以看到接管人員，一些街區已有塔利班人員執勤，開始挨家挨戶地搜查，並要求民眾登記資訊。

張先生引述雇用人員的說法稱，喀布爾機場今天早上仍有大量難民湧入，部分難民進入了機場的跑道和候機室。「美軍也沒有阻攔，相當於美軍現在就把民用機場那一塊兒放棄了，所有美軍都退到軍用那一部分去。」他說，「我們當地的雇員還看到很多阿富汗政府軍、特種部隊、內政部的員警把制服脫了丟在街上，天上的直升機也一直在飛。」

報導引用《印度斯坦時報》報導稱，喀布爾機場已有至少5人死亡，目前尚不清楚他們是死於槍擊還是踩踏。稍早阿富汗《黎明電視臺》發佈消息說，因民眾湧向喀布爾國際機場，造成機場內擁堵並發生人群踩踏，導致部分民眾死傷。機場內也發生槍擊事件，但目前尚未公佈具體傷亡數字。

阿富汗塔利班是在15日從各個方向進入首都喀布爾，並控制了總統府。阿富汗總統加尼通過其社交網站宣佈，他已離開阿富汗。